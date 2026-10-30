Lada Vesta CNG с запасом хода более 1000 км получила новые опции комфорта, сохранив прежнюю цену

Система Lada Connect Старт теперь доступна во всех комплектациях

АвтоВАЗ расширил оснащение двухтопливного седана Lada Vesta CNG, добавив телематические функции и климат-контроль. При этом стоимость автомобиля осталась прежней.

Система Lada Connect Старт теперь устанавливается на все четыре версии модели: «Комфорт», «Практик», «Драйв» и «Техно». Начиная с комплектации «Драйв», покупателям также доступен климат-контроль, автоматически поддерживающий заданную температуру в салоне.

После подключения смартфона владелец сможет удалённо проверять запас топлива, местоположение машины, температуру двигателя и заряд аккумулятора. Система также позволяет убедиться, что двери и багажник закрыты, а двигатель выключен или запущен. Таким образом, телематические функции дают возможность контролировать основные параметры автомобиля без непосредственного доступа к нему.

Силовая установка Lada Vesta CNG рассчитана на работу как на метане, так и на бензине. На газе седан способен проехать около 320 км, а совокупный запас хода при использовании обоих видов топлива превышает 1000 км. Рекомендованная розничная цена модели начинается от 1,881 млн рублей.