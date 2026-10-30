6-нанометровая Snapdragon 685 вышла больше трех лет назад

7700 мА·ч, 108 Мп, IP69K и старая платформа: представлен Honor X8e, он работает в -30°C и защищен от падений

Honor представила новый смартфон среднего уровня — Honor X8e: информация о нем появилась на официальном сайте компании в Азербайджане. Модель во многом напоминает Honor X7e Plus 4G, но оснащается аккумулятором меньшей ёмкости: 7700 мА·ч против 8100 мА·ч.

Honor X8e получил 6,87-дюймовый экран IPS с разрешением 1592 × 720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1020 нит.

В основе аппаратной платформы — SoC Qualcomm Snapdragon 685. Смартфон не поддерживает 5G, а объем ОЗУ составляет 6 ГБ. При этом объем флеш-памяти —256 ГБ. Смартфон поддерживает две Nano-SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 и NFC.

Основная камера имеет разрешение 108 Мп, фронтальная — 5 Мп. Устройство работает под управлением MagicOS 10 на базе Android 16. На корпусе предусмотрена отдельная кнопка для быстрого запуска приложений и доступа к функциям искусственного интеллекта.

Одной из особенностей модели стала защита от воды и пыли — в соответствии со степенью IP69K. Смартфон предложен в трёх цветах: оранжевом, золотистом и черном. Толщина корпуса составляет 8,3 мм, масса — 218,5 г. Смартфон отмечен сертификатом SGS Premium Performance на устойчивость к падениям и работает при температуре до -30°C.

Официальная цена Honor X8e пока не объявлена. Однако азербайджанский магазин Irshad предлагает аппарат за 820 манатов — примерно $480.

Напомним, вчера представили Honor X9e s, а на прошлой неделе появились подробности о Honor 700 и Honor 700 Pro.