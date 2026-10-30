ИИ-агент выбрал генную терапию и ввёл её в мозг мыши с эпилепсией

ИИ-агент Claude Sonnet 5 выбрал потенциальную генную терапию для мыши с моделью эпилепсии, определил место введения препарата и управлял моторизованной хирургической установкой. Об эксперименте рассказал в соцсети X Габриэль Оканья-Сантеро, сооснователь и руководитель биотехнологической компании Exin Therapeutics. По его словам, агенту предоставили таблицу с 19 вариантами генетических конструкций, модель эпилепсии у мыши, камеры и доступ к установке для стереотаксических операций. Единственной поставленной задачей было снизить частоту приступов.

Агент самостоятельно проанализировал возможный механизм возникновения приступов, выбрал терапевтический вариант и область мозга, в которую следовало ввести препарат. Координаты он рассчитал на основе трёх научных публикаций. Затем система управляла манипуляторами и отслеживала операционную область по изображениям с камер. По описанию Оканьи-Сантеро, агент ввёл 250 нанолитров препарата за 5 минут.

Источник изображения: Gabriel Ocana-Santero

При этом процедура не была полностью автономной. Человек-хирург открыл череп мыши и зашил рану после вмешательства. Ветеринар подтверждал критические этапы операции и держал под рукой аварийный выключатель, способный остановить установку. Таким образом, ИИ-агент самостоятельно принимал ключевые решения о терапии и выполнял инъекцию, но действовал в рамках процедуры с человеческим контролем.

Эксперимент также показал разницу в поведении моделей. По словам Оканьи-Сантеро, Opus 5.5 сразу отказалась от задачи после распознавания биологического эксперимента. Opus 5 прошла предварительную репетицию с водой и миллиметровой бумагой, но отказалась начинать вмешательство на живом животном, указав на риск не завершить процедуру. В итоге эксперимент провели с Sonnet 5.

По словам руководителя Exin Therapeutics, мышь хорошо восстановилась после операции. Однако это ещё не подтверждает, что выбранная терапия уменьшила частоту эпилептических приступов: компания ещё не представила соответствующих измерений, подробный протокол и результаты эксперимента ожидаются отдельно. Поэтому пока что речь идёт о демонстрации способности ИИ-агента самостоятельно выбирать и выполнять отдельные этапы биологического эксперимента, а не о доказанной эффективности лечения эпилепсии.