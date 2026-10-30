100 дюймов за $100: Xiaomi представила проектор Redmi Projector 3C

С автофокусом и автоматический коррекцией изображения

Xiaomi представила компактный проектор Redmi Projector 3C. Новинку оценили в 800 юаней — примерно $110.

Устройство выполнено в белом компактном корпусе с габаритами 146 × 113 × 172,5 мм, масса — всего 1,1 кг. Устройство оснащено портами USB 2.0, HDMI и аудиовходом 3,5 мм.

Redmi Projector 3C использует LCD-технологию и обеспечивает физическое разрешение 1920 x 1080 пикселей. Контрастность достигает 1000:1. Проектор способен формировать изображение диагональю от 45 до 100 дюймов с расстояния примерно 1,29–2,75 м.

Яркость новинки заявлена на уровне 300 люмен CVIA. Для формирования изображения применяется технология отражённой проекции, которая, по заявлению производителя, помогает фильтровать коротковолновый синий свет в диапазоне 415–455 нм.

В проекторе установлен закрытый оптический модуль собственной разработки со стеклянной линзой. За автоматическую настройку отвечают лазерный датчик ToF и обновлённые алгоритмы искусственного интеллекта: они обеспечивают автофокусировку и автоматическую коррекцию изображения по горизонтали в пределах ±20° и по вертикали — ±15°.

Аппаратная основа Redmi Projector 3C — четырёхъядерная SoC Amlogic T950S с частотой до 1,5 ГГц. Объём ОЗУ — 1 ГБ, флеш-памяти — 32 ГБ. Уровень шума не превышает 29 дБА, энергопотребление — 65 Вт, а в режиме ожидания — менее 0,5 Вт.

Проектор поддерживает систему умного дома Xiaomi HyperOS Connect. Через приложение Mi Home можно настроить взаимодействие с совместимыми устройствами: например, при включении проектора свет будет автоматически выключаться, а шторы — закрываться.

REDMI Projector 3C также поддерживает сервис Xiaomi Video VIP с доступом к контенту платформ Mango TV, iQiyi и Guangdong TV. Bluetooth-пульт позволяет управлять воспроизведением голосом, перематывать видео и выбирать эпизоды.

Redmi Projector 3C оснащен двухдиапазонным адаптером Wi-Fi и модулем Bluetooth 5.0. Также проектор можно использовать как Bluetooth-колонку. Есть встроенный широкополосный динамик мощностью 5 Вт.