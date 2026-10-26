Названы причины быстрой поломки экрана iPhone Duo

Специалисты iFixit разобрали складной iPhone Duo и предварительно оценили его ремонтопригодность в 5 баллов из 10. Это самый высокий результат среди складных смартфонов, получавших оценку команды.

Впрочем, рейтинг пока предварительный: окончательный вывод зависит в том числе от доступности запасных частей. При проверке пылезащиты специалисты использовали флуоресцентный порошок и обнаружили, что после испытания шарнир издавал хрустящие звуки, хотя внутрь механизма попало сравнительно мало пыли. Смартфон имеет защиту IP68 и выдерживает погружение в воду на глубину до 6 метров на 30 минут.

Источник изображения: 9to5mac // iFixit

Основное внимание при разборке уделили сложному шарниру, состоящему из шестерён, пружин и соединённых металлических элементов. Каплевидная конструкция позволяет дисплею изгибаться с меньшей нагрузкой, а изогнутые направляющие управляют движением деталей при открытии и закрытии устройства. Однако именно в этой области владельцы iPhone Duo сообщали о ранних повреждениях внутреннего экрана: при складывании или раскрытии слышался хруст, после чего на дисплее появлялись яркие линии. Многие случаи затрагивали похожую область рядом с отверстием для соединительного кабеля и центральной опорой шарнира.

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Изучив результаты компьютерной томографии, видеозаписи разборки и патенты Apple, специалисты построили трёхмерную модель механизма. Они предположили, что центральная опорная планка может недостаточно свободно убираться при складывании, создавая избыточное давление на экран. Другой возможный источник проблемы — изогнутые направляющие, которые выступают над соседними деталями и при неправильном движении способны контактировать с дисплеем. Дополнительный риск связан с концентрацией механических нагрузок на стыке нескольких компонентов.