iPhone Duo взломали в день старта продаж

Команда хакеров Calif смогла выполнить джейлбрейк нового iPhone Duo всего через несколько часов после начала продаж. Устройство работало под управлением iOS 27.1. В качестве доказательства исследователи показали изменённый интерфейс смартфона: иконки и виджеты хаотично перемещались по экрану, а на дисплее появился персонаж из аниме. При этом общедоступный инструмент для взлома пока не выпущен.

Неделей ранее Calif продемонстрировала другой результат — отвязанный джейлбрейк iPhone 18 Pro с iOS 27.0.1. Такой метод сохраняет доступ к расширенным привилегиям даже после перезагрузки устройства. Исследователь безопасности Стефан Эссер рассказал немецкому изданию Heise, что команда не планирует выпускать готовую утилиту для обычных пользователей, хотя позднее может опубликовать демонстрацию технологии.

По словам Эссера, при создании джейлбрейка iOS 27.0.1 использовались уязвимости, о которых Calif уже сообщила Apple или собирается сообщить в ближайшее время. Большинство из них, как утверждает исследователь, устранено в готовящемся обновлении iOS 27.2. При разработке взлома также применялся искусственный интеллект, однако подробности его использования команда не раскрыла.