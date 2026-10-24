Батарея 9000 мАч с ресурсом 5 лет и 100 Вт: OnePlus раскрыла новые подробности о OnePlus Ace 7 Pro и Ace 7 ⁠ 1

OnePlus раскрыла новые подробности о смартфонах серии Ace 7 — на этот раз акцент сделан на автономности. Как сообщается, все модели линейки получат аккумулятор Glacier ёмкостью 9000 мА·ч и поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт. По заявлениям компании — смартфоны смогут непрерывно воспроизводить видео до 24 часов.

В аккумуляторах будет использоваться специальный чип Glacier Battery Energy Concentration. По словам президента OnePlus China Луи Ли, он помогает увеличить время автономной работы, а также поддерживать стабильную производительность смартфона при низком заряде. Компания утверждает, что технология способна замедлить старение аккумулятора и сохранить его ресурс на протяжении пяти лет использования.

Ещё одной особенностью станет функция обходного питания (bypass charging). Она позволяет смартфону получать энергию напрямую от зарядного устройства во время игры, уменьшая нагрузку на аккумулятор и нагрев, связанный с его одновременной зарядкой и разрядкой. Это должно помочь поддерживать стабильную производительность во время продолжительных игровых сессий.

OnePlus также раскрыла некоторые особенности дизайна серии Ace 7. Смартфоны получат металлическую боковую рамку, заднюю панель, оформленную матовым стеклом, настраиваемую подсветку Interstellar Light Effect.

Ранее компания подтвердила, что OnePlus Ace 7 Pro будет построен на SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 и получит новую двухканальную систему охлаждения Glacier с вентилятором.

Официальная премьера OnePlus Ace 7 и OnePlus Ace 7 Pro состоится уже на следующей неделе — 29 октября.