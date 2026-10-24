Отказ от батарей CATL пошёл на пользу. Собственные АКБ Li Auto превзошли все ожидания: запас хода 811 км при расходе всего 11,8 кВт·ч на 100 км ⁠ 2

Аккумулятор ёмкостью 96 кВт·ч позволил пройти 811,4 км без подзарядки при среднем расходе 11,8 кВт·ч на 100 км. Такой результат показал Li Auto i6 во время испытания, которое компания транслировала в прямом эфире.

Запас хода оказался на 4% выше заявленных 780 км по китайскому циклу CLTC. При этом к моменту достижения нулевого заряда автомобиль сохранял работоспособность, хотя производитель не уточнил, насколько далеко он мог бы проехать дальше.

Испытание проходило вокруг озера Тайху в дельте Янцзы при температуре от 13 до 20 °C. В салоне находились четыре человека, их багаж и дополнительный груз массой 50 кг. Кондиционер работал на протяжении всей поездки, занявшей 18 часов. Маршрут пролегал исключительно по городским дорогам с ограничением скорости от 40 до 80 км/ч, а умеренная погода создавала благоприятные условия для экономичного движения.

В пересчёте на цикл WLTP результат почти на 27% превышает заявленные для модели 640 км, однако напрямую сравнивать показатели разных методик не вполне корректно. На трассе и в холодную погоду запас хода будет ниже.

Отдельная особенность версии 2026 года — отказ от аккумуляторов CATL: Li Auto разработала собственную конструкцию батареи, а производством ячеек занимаются CALB и Sunwoda. В Европе модель ожидается в первом квартале 2027 года под названием Li 6.