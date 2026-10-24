Некоторые владельцы iPhone Duo сообщили о поломках экрана в первый же день ⁠ 4

У некоторых покупателей складного iPhone Duo появились проблемы с экраном уже в первый день после начала продаж.

На это обратил внимание инсайдер UniverseIce, опубликовавший фотографии устройств с дефектами гибкой панели. На снимках видны яркие горизонтальные и вертикальные линии, которые заметно выделяются на поверхности дисплея и могут указывать на неисправность экрана.

Помимо полос, на фотографиях подсвечено место сгиба в раскрытом состоянии смартфона. Пока нет подтверждений, что речь идёт о массовой проблеме или затрагивает все устройства.

Сообщения о похожих неисправностях поступают и из других стран. Если такие случаи подтвердятся в более широком масштабе, это может стать серьёзным испытанием для первого складного устройства Apple. Однако для оценки распространённости проблемы потребуются дополнительные данные и официальная реакция компании.