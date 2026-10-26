Производитель телефонов Nokia готовит новинку с экраном 120 Гц и камерой с OIS

Обновлённый HMD Pulse Pro для европейского рынка будет оснащён 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц.

За производительность отвечает однокристальная система MediaTek Helio G99. Конфигурация предусматривает 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Основная камера включает 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией изображения и дополнительный модуль на 2 Мп. Для съёмки автопортретов предусмотрена фронтальная камера разрешением 50 Мп.

Смартфон получит аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч и будет поддерживать проводную зарядку мощностью до 20 Вт.

Другие подробности обновлённой европейской версии, включая цену и сроки начала продаж, пока не раскрыты.