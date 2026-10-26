Samsung выпустит One UI 9 для неубиваемого смартфона Galaxy XCover 7 Pro

Обновление на базе Android 17 принесёт новые функции, улучшения интерфейса и инструменты безопасности

Samsung собирается выпустить One UI 9 для защищённого смартфона Galaxy XCover 7 Pro. По данным инсайдера Tarun Vats, компания тестирует прошивку с номером сборки G766NKSUBDZJ7 для южнокорейской версии устройства. Обновление основано на Android 17,.

Среди ожидаемых нововведений One UI 9 — более гибкая настройка панели быстрых переключателей, улучшения Samsung DeX и приложения Samsung Notes, а также расширенные игровые настройки.

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Оболочка также получила функции Galaxy AI: My FanCam автоматически удерживает выбранного человека в центре видео, Now Brief поддерживает настраиваемые информационные карточки, а Now Nudge предлагает контекстные подсказки. Дополнительно предусмотрены инструменты проверки конфиденциальности, предупреждения о потенциально опасных приложениях и улучшения сканирования документов и записи голоса.

Galaxy XCover 7 Pro вышел в 2025 году и отличается защитой IP68, соответствием военному стандарту MIL-STD-810H, сменным аккумулятором и процессором Snapdragon 7s Gen 3. Смартфон уже получил One UI 8 и One UI 8.5 на базе Android 16.