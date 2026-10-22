Названы российские цены на iPhone Duo

Предзаказы открыли DNS, М.Видео, МТС и Wildberries

Российские ритейлеры и маркетплейсы начали принимать предзаказы на складной смартфон Apple iPhone Duo.

На крупных площадках стоимость устройства стартует с 332 тысяч рублей за белую версию с накопителем на 256 ГБ. Оформить заказ можно, в частности, на сайтах DNS, МТС, М.Видео и Wildberries. Мировой старт продаж новинки запланирован на 23 октября 2026 года.

Названы российские цены на iPhone Duo
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

В М.Видео сообщили РИА Новости, что покупатели смогут получить заказанные смартфоны в пунктах выдачи компании начиная с 25 октября. Таким образом, российские покупатели смогут приобрести устройство вскоре после международного запуска, хотя сроки получения будут зависеть от конкретного продавца и наличия товара.

iPhone Duo — это первый складной смартфон от Apple в формате «книжки». Устройство оснащено внешним OLED-дисплеем на 5,4 дюйма и гибким внутренним экраном на 7,6 дюйма с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Смартфон работает на мощном 2-нанометровом чипе A20 Pro с 12 ГБ оперативной памяти. Внутри установлена двойная камера по 48 Мп (основная и ультраширокая). Корпус выполнен из титана Grade 5, защищен по IP68, смартфон поддерживает только eSIM

Мобильные телефоныИсточники:РИА Новости

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