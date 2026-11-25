Китайская компания Anhui Haery Aviation Power готовит новый поршневой двигатель для беспилотников — шестицилиндровый Yousun DB626 мощностью около 200 кВт (примерно 270 л. с.). Его представят на авиасалоне Airshow China 2026, который пройдет с 7 по 13 декабря в городе Чжухай. Разработка рассчитана на крупные беспилотные летательные аппараты, а также платформы авиации общего назначения, в том числе транспортные.

DB626 — шестицилиндровый мотор с горизонтально-оппозитной компоновкой и четырехтактным циклом. Двигатель получил жидкостное охлаждение, турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха и систему непосредственного впрыска топлива Common Rail. За управление отвечает цифровая система FADEC, которая контролирует работу силовой установки и согласует ее параметры с бортовыми системами самолета.

В отличие от бензиновых авиационных двигателей, DB626 использует воспламенение топлива от сжатия и может работать на дизельном топливе, а также авиационном керосине RP-3 и RP-5. Производитель заявляет о возможности длительной работы на высоте до 4000 метров и максимальной эксплуатационной высоте до 12 000 метров. Двигатель рассчитан на температуры от -40 до 71 °C, интервал между капитальными ремонтами должен превышать 1000 часов. Среди предполагаемых сфер применения — перевозка грузов, морские операции и участие в чрезвычайных ситуациях.

Предшественник DB626 уже прошел испытания в составе беспилотника CH-4: в 2022 году аппарат продемонстрировал автономные взлет и посадку, навигацию по заданным точкам и полеты с полной нагрузкой. При этом двигатели Haery востребованы и в гражданской авиации. Например, китайский транспортный беспилотник HH-200, разработанный AVIC, совершил первый полет в апреле с двумя двигателями DB442. Он рассчитан на перевозку грузов массой до 1000 кг на расстояние около 1000 км.