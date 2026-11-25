Три камеры по 200 Мп, 8000 мАч, 80 Вт и Dimensity 9600 Pro. Флагманские камерофоны Oppo Find X10 Pro Max и Find X10 выходят в России, цены — от 140 тыс. рублей ⁠ 1

Флагманские камерофоны Oppo Find X10 Pro Max и Find X10 выходят в России — продажи стартуют уже завтра, 26 ноября. Главной особенностью серии стали камеры Hasselblad: обе модели получили два 200-мегапиксельных модуля, а у Pro Max и третий модуль имеет разрешение 200 Мп.

В Oppo Find X10 установлены 200-мегапиксельная основная камера и телевик, модуль со сверхширокоугольным оснащен 50-мегапиксельным датчиком. За точность цветопередачи отвечает 24-канальный датчик, анализирующий спектр освещения. Обе модели поддерживают внешний телеконвертер OPPO Hasselblad.

Смартфоны оснащены плоскими экранами ProXDR диагональю 6,59 и 6,78 дюйма. Oppo Find X10 построен на SoC MediaTek Dimensity 9600M, а Pro Max — на Dimensity 9600 Pro. Обе модели получили кремний-углеродные аккумуляторы на 8000 мАч с проводной зарядкой SUPERVOOC мощностью 80 Вт и беспроводной AIRVOOC на 50 Вт. В ColorOS 17 появился ИИ Фотоагент, который редактирует изображения по текстовым запросам, функция переноса стиля с фотографий-образцов и ИИ Пространство разума для сохранения и систематизации информации с экрана. Также поддерживается обмен файлами с Windows, macOS и iPhone через O+ Connect.

Цены такие:

Oppo Find X10, 12/256 ГБ — 160 тыс. рублей (на старте продаж — 140 тыс. рублей);

Oppo Find X10, 12/512 ГБ — 170 тыс. рублей (на старте — 150 тыс. рублей);

Oppo Find X10 Pro Max, 16/512 ГБ — 210 тыс. рублей (на старте — 190 тыс. рублей).

Oppo Find X10 будет доступен в цветах «Голубой ледник» и «Серый туман», Pro Max — в «Лунном белом» и «Титановом сером». Первые покупатели смогут получить в подарок телеконвертер Oppo Hasselblad в DNS и официальных магазинах Oppo на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете, пока не закончится призовой фонд. Для получения подарка необходимо активировать смартфон и подать заявку с IMEI и чеком. При покупке и активации до 10 января 2027 года компания дополнительно продлит гарантию на год.