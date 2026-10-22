Крупнейший российский хостинг «Рег.ру» заблокировал загрузку файлов из-за критических уязвимостей PHP

Пользователи «Рег.ру» столкнулись с ошибкой 403 при попытке загрузить файлы через панель управления, о чем пишет Коммерсантъ.

О проблемах сообщили посетители платформы Detector404. Техническая поддержка компании подтвердила ограничения и объяснила, что мера носит временный характер и направлена на обеспечение безопасности сайтов.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Причиной стали две критические уязвимости в PHP, обнаруженные накануне. Они потенциально позволяют злоумышленникам получить доступ к ресурсам. Риски оказались достаточно серьёзными, чтобы отдельные государственные учреждения в Евросоюзе также ограничили работу своих сайтов. PHP широко используется при создании сайтов и веб-приложений, в том числе для обработки данных и платежей.

Вечером 21 октября разработчики PHP сообщили об устранении проблем и рекомендовали обновить соответствующие файлы. «Рег.ру» пока ограничил загрузку, чтобы снизить риски для клиентских ресурсов.