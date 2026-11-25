Samsung пообещала исправить проблему с индикатором состояния аккумулятора на некоторых смартфонах Galaxy с обновлением One UI 9.5. После установки One UI 9.0 владельцы некоторых смартфонов Galaxy заметили, что показатель «здоровья» батареи быстро снижается. В отдельных случаях он терял по несколько процентов каждые четыре-пять дней.

Источник изображения: SamMobile // Abhijeet Mishra

Например, один из пользователей Galaxy S25 отмечал, что после установки One UI 9.0 показатель «здоровья» начал стремительно падать. Пользователь обратился в Samsung, и компания подтвердила, что знает о неполадке и собирается устранить ее в следующей версии оболочки.

Однако пока неизвестно, действительно ли батареи стали быстрее изнашиваться или смартфоны просто неправильно оценивают их состояние. Возможно, One UI 9.0 содержит ошибку, из-за которой система показывает, будто аккумулятор теряет емкость быстрее обычного. В таком случае обновление сможет исправить показания, не затрагивая саму батарею.

Но если проблема связана с реальным ускоренным износом аккумуляторов, одного программного исправления будет недостаточно. Samsung пока не объяснила, что собирается делать с такими устройствами и будет ли бесплатно менять батареи или смартфоны.