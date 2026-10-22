Российский кроссовер Tenet T4L обзаведется полным приводом

Российский бренд Tenet расширит линейку кроссоверов T4L полноприводной модификацией. Автомобиль получит интеллектуальную систему подключения задней оси, турбированный двигатель объемом 1,5 л мощностью 147 л. с. и семиступенчатую роботизированную коробку передач DCT7. Сроки начала продаж и цены пока не объявлены.

Система полного привода анализирует дорожные условия и при необходимости перераспределяет крутящий момент между колесами. Это должно улучшить устойчивость машины на мокром асфальте, снегу и грунтовых дорогах. Помимо режимов «Эко», «Стандарт» и «Спорт», предусмотрены настройки «4х4», «Снег» и «Грязь». Двигатель развивает крутящий момент 210 Н·м. Трансмиссия рассчитана на передачу до 300 Н·м.

Напомним, Tenet T4L — пятиместный семейный кроссовер с багажником объемом до 1500 л. Для модели также предусмотрена установка тягово-сцепного устройства, позволяющего буксировать прицеп массой до 750 кг.

Производство полного цикла организовано на заводе холдинга «АГР» в Калуге. Кузов и днище автомобиля защищают от коррозии, влаги и дорожных реагентов с помощью специальных покрытий.