iPhone Duo выходит 23 октября: покупатели ночуют у магазинов перед началом продаж

Первый складной смартфон Apple iPhone Duo официально поступит в продажу 23 октября. На фоне высокого спроса у розничных магазинов образовались длинные очереди: некоторые покупатели пришли за двое суток до старта продаж, чтобы первыми приобрести устройство. Предварительные заказы открылись 16 октября, но запасы быстро закончились, а сроки доставки многих заказов перенесли на конец января 2027 года.

Очереди появились, в частности, у магазинов Costco в Нанкине, Шанхае, Ханчжоу и других городах Китая. Некоторые поклонники Apple начали занимать места ещё днём накануне: одни ночевали на парковках, другие оставались в автомобилях. Всего за полдня у одного из магазинов собралось около 40 человек. На фоне ажиотажа появились даже предложения о продаже мест в очереди через интернет.

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Сотрудники магазинов неоднократно пытались убедить покупателей не проводить ночь в ожидании смартфона. Они предупреждали, что количество устройств, выделенных для розничной продажи, ограничено и не всем желающим их хватит.

Дополнительным фактором дефицита стало ограничение на предварительные заказы: одному покупателю разрешено приобрести не более двух устройств. Несмотря на предупреждения, желающих получить складной iPhone в первый день продаж остаётся много.