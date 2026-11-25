Учёные Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса добились увеличения выхода термоядерной реакции на установке National Ignition Facility (NIF), изменив распределение вольфрама в оболочке топливной капсулы. В двух экспериментах с новой конструкцией мишени выход нейтронов оказался до 2,2 раз выше, чем в ближайшем сопоставимом опыте с прежней конструкцией.

В экспериментах NIF мощные лазерные импульсы нагревают специальную мишень — небольшую капсулу с термоядерным топливом из дейтерия и трития. Под воздействием рентгеновского излучения её оболочка быстро сжимается, создавая необходимые для реакции температуру и давление. Оболочку из высокоплотного углерода легируют небольшим количеством вольфрама: он помогает защитить топливо от преждевременного нагрева жёстким рентгеновским излучением.

В прежней конструкции вольфрам находился в тонком слое с практически постоянной концентрацией и резкими границами между легированным и чистым углеродом. Компьютерное моделирование показало, что такие переходы создают неблагоприятные перепады плотности и могут провоцировать гидродинамические неустойчивости. В результате материал оболочки смешивается с топливом, ухудшая условия для термоядерной реакции и снижая выход нейтронов.

В новой конструкции концентрация вольфрама не меняется скачком: она постепенно увеличивается от нуля до максимального значения, а затем плавно снижается. Такой профиль должен уменьшать образование неустойчивостей и смешивание оболочки с топливом. Эксперименты подтвердили эффективность подхода: полученные результаты согласуются с тем, что смешивание удалось уменьшить.

Принцип технологии: на схеме слева показана конструкция капсулы, в центре — старый ступенчатый профиль легирования и смешивание материалов, справа — плавный профиль и уменьшение смешивания Источник изображения: Lawrence Livermore National Laboratory

В одном из экспериментов с новой конструкцией капсулы выход термоядерной реакции достиг 8,6 МДж. Температура горячей точки — области, где начинается интенсивное термоядерное горение, — составила 20,1 кэВ. Коэффициент усиления мишени достиг 4,1: это отношение энергии термоядерной реакции к энергии лазерного излучения, доставленной непосредственно к мишени. Показатель не означает, что вся установка NIF произвела больше энергии, чем потребила: энергозатраты её лазерной системы существенно выше энергии, переданной капсуле.

Установка NIF находится в Ливерморской национальной лаборатории в США и использует 192 лазерных канала для сжатия термоядерных мишеней. В апреле 2025 года на ней был получен рекордный выход в 8,6 МДж при подаче на мишень 2,08 МДж лазерной энергии. Новая работа показывает, что совершенствование конструкции самой капсулы позволяет существенно влиять на результат даже без увеличения энергии лазерного импульса.