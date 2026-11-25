Американский стартап InfinitEnergy получил $250 тыс. от Управления энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк на создание твердотельных аккумуляторов нового поколения. Разработчики хотят решить одну из ключевых проблем такой технологии — необходимость внешнего механического давления для стабильной работы ячеек. В твердотельных батареях внешнее давление нужно прежде всего для того, чтобы слои батареи плотно прилегали друг к другу и сохраняли хороший электрический контакт. Это одна из важных технических проблем технологии.

InfinitEnergy основана в Нью-Йорке Куинном Цяо, руководителем кафедры машиностроения и аэрокосмической инженерии Сиракузского университета, и сотрудником кафедры Энтони Терринони. Полученные средства направят на дальнейшую разработку аккумуляторных ячеек и проверку их работы без внешнего давления. Грант выделен в рамках программы NYSERDA по инновациям в области генерации и хранения энергии, которая поддерживает перспективные технологии, ещё не вышедшие на коммерческий рынок.

В отличие от традиционных литий-ионных аккумуляторов, твердотельные батареи используют твёрдый электролит для переноса ионов между анодом и катодом. Он также служит физическим барьером, препятствующим короткому замыканию, и обычно обладает более высокой химической и термической стабильностью по сравнению с жидкими электролитами. Кроме того, такая конструкция потенциально позволяет увеличить плотность энергии: некоторые разработки могут достигать 500 Вт·ч/кг против примерно 250 Вт·ч/кг у обычных литий-ионных элементов. Однако для сохранения контакта между внутренними компонентами многим твердотельным ячейкам требуется постоянное внешнее давление, что усложняет конструкцию и увеличивает массу батареи.

Пока InfinitEnergy не раскрывает химический состав своих элементов, их фактическую плотность энергии и количество циклов заряда/разряда. Поэтому говорить о готовности технологии к массовому производству рано. Команда рассчитывает, что финансирование поможет приблизить разработку к практическому применению.