Минцифры подготовило концепцию российского аналога GitHub — распределенной сети репозиториев для хранения, проверки и сборки программного кода. Новый кластер планируют использовать при разработке так называемого доверенного программного обеспечения, предназначенного в том числе для государственных информационных систем и объектов критической инфраструктуры. Для такого софта работа через российскую инфраструктуру должна стать обязательной, хотя в отдельных случаях регулятор сможет разрешить использовать другие площадки.

В отличие от GitHub, который представляет собой единую платформу, российский кластер будет состоять из нескольких независимых репозиториев. Они смогут хранить исходный код, собирать программы, проверять их на уязвимости и подписывать готовые версии. Данные должны находиться в России, причем каждая площадка обязана создать резервную копию в отдельном дата-центре на расстоянии не менее 5 км от основного и постоянно синхронизировать информацию. По задумке Минцифры, это позволит сохранить доступ к коду даже при сбое одной из площадок.

Создавать инфраструктуру за счет бюджета не планируют: расходы должны покрывать сами пользователи. Для компаний разного размера предусмотрят отдельные тарифы, а за дополнительные функции, ИИ-ассистентов, вычислительные мощности и место для хранения придется платить отдельно. Владеть репозиториями смогут только российские государственные и частные структуры, соответствующие установленным требованиям. При этом разработка программы на одной из площадок кластера станет дополнительным основанием для включения ее в реестр доверенного ПО, что дает преимущества при госзакупках.

Это уже третья попытка создать в России национальную платформу для работы с кодом. Первый эксперимент стартовал в 2022 году, но завершился без появления единого репозитория. Позже Минцифры решило отказаться от идеи одной государственной площадки и рассмотреть возможность присвоения национального статуса уже существующим сервисам. Теперь министерство предлагает объединить их в распределенный кластер. Среди потенциальных участников — GitVerse от «Сбера», GitFlic от «Астры», SourceCraft от «Яндекса», «Сфера.Код» от Т1 и репозиторий Sisyphus от «Базальт СПО».