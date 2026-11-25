TSMC рассматривает возможность строительства нового завода по выпуску передовых микросхем в американском штате Техас. Согласно документам, поданным в офис контролера штата, объем инвестиций может составить около $22,6 млрд. Предприятие планируют разместить в округе Бразос, а производить на нем собираются чипы по технологическому процессу 2 нм. Если проект будет реализован, он станет вторым крупным производственным кампусом TSMC в США после комплекса в Аризоне.

Строительство предполагается начать в 2027 году и завершить к 2031 году. Согласно заявке, проект позволит создать около 2100 рабочих мест.

Среди преимуществ площадки в округе Бразос компания отмечает близость Техасского университета A&M, который может обеспечить предприятие инженерными кадрами, а также расположение рядом с городами Брайан и Колледж-Стейшен и международным аэропортом. По оценке местных властей, проект способен обеспечить регион новыми рабочими местами и поддержать развитие местного бизнеса.