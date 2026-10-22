«Катастрофическую» совместимость iPhone Duo с самым популярным суперприложением Поднебесной WeChat показали до начала продаж

UniverseIce обратил внимание на проблемы с работой WeChat на складном смартфоне Apple iPhone Duo.

На опубликованной в Weibo фотографии видно, что интерфейс приложения не адаптирован под большой внутренний дисплей, да и на внешнем экране занимает не всю площадь. Это вызывает вопросы к оптимизации одной из важнейших программ для китайского рынка.

WeChat — это самое популярное и универсальное суперприложение в Китае с аудиторией более миллиарда пользователей. WeChat в Китае используют не только для переписки и звонков, но и для платежей, доступа к сервисам и решения повседневных задач. Поэтому корректное отображение приложения на новом форм-факторе может оказаться существенным фактором при выборе смартфона.