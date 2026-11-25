В продаже появилась необычная стиральная машина Xiaomi: два барабана по горизонтали, 34 режима стирки и сушка — за $390

Xiaomi начала продажи новой стиральной машины Mijia Healthy Wash Pro Dual-Tube Washer Dryer 2kg. Устройство оснащено двумя независимыми барабанами, которые позволяют отдельно стирать и сушить вещи, снижая риск перекрестного загрязнения. Рекомендованная цена составляет 3000 юаней ($450), на торговых площадках модель предлагают за 2587 юаней ($390), а с учетом государственной субсидии стоимость снижается до 2199 юаней (около $305).

Вместимость устройства составляет 2 кг: на стирку отведено два отсека по 1 кг, а на сушку — по 0,5 кг. Машина получила прямой привод DD и барабаны диаметром 228 мм.

Для разных типов загрязнений предусмотрено 34 специальных режима. Среди них программы для удаления следов молока, фруктовых и овощных пюре, крови и кофе. Также устройство поддерживает автоматическую подачу двух видов моющих средств. Для них предусмотрены отдельные резервуары объемом по 200 мл — по заявлению Xiaomi, одной заправки хватает примерно на месяц.