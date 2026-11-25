Бюджетная модель на Android 16 Go Edition и с защитой IP52

Новый смартфон Honor с дизайном Honor 600 Pro, батареей 7000 мАч и ценой всего 12 тыс. рублей. Представлен Honor Choice T20

Honor представила смартфон Choice T20. Новинка получила аккумулятор емкостью 7000 мАч, а в качестве программной платформы выступает Android 16 Go Edition. В плане исполнения тыльной панели Choice T20 — едва ли не клон Honor 600 Pro.

В основе Honor Choice T20 лежит Unisoc T7250, который фактически представляет собой переименованный Unisoc T615, использовавшийся в предыдущей модели. Это 12-нанометровая однокристальная система. Объем ОЗУ составляет 4 ГБ, флеш-памяти — 64 ГБ. Также предусмотрены Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2. Есть и защита от пыли и воды — в соответствии со степенью IP52.

Смартфон поддерживает зарядку мощностью 15 Вт. Экран — с панелью IPS диагональю 6,78 дюйма, разрешением 1576 × 720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Основная камера на 13 Мп оснащена автофокусом, фронтальная камера — 5-мегапиксельная.

Толщина составляет 8,7 мм, масса — 213 граммов. Смартфон доступен в оранжевом, серебристом и черном цветах. Цена новинки в России — 12 000 рублей (около $145), а в Узбекистане цена составляет 1,65 млн сумов (около $140).