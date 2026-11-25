Китай завершил разработку первого в мире расширителя для системы хранения энергии мощностью 600 МВт на сжатом воздухе. Оборудование, созданное Институтом инженерной термофизики Китайской академии наук совместно с компанией China Storage & Energy, прошло комплексные испытания и сошло с производственной линии. Разработка полностью основана на китайских технологиях и защищена независимыми патентами.

Расширитель — один из ключевых элементов такой системы: он преобразует энергию сжатого воздуха в электрическую. Почти два года инженеры работали над повышением эффективности установки и решали задачи, связанные с переменной скоростью вращения, широким диапазоном нагрузок и управлением оборудованием. В итоге им удалось создать конструкцию с многоступенчатым валом, сложной аэродинамикой и системой регулирования геометрии и скорости вращения.

Установка уже прошла интеграционные и механические испытания. По данным разработчиков, все результаты соответствуют проектным требованиям или превосходят их. Среди заявленных преимуществ — высокий КПД, компактная конструкция, быстрый запуск и остановка, длительный срок службы и простота обслуживания. Оборудование полностью локализовано в Китае.

Переход от систем мощностью 300 МВт к установкам на 600 МВт позволит вдвое увеличить их масштаб. При этом стоимость единицы установленной мощности, как утверждается, снизится на 20–30%, а эффективность всей системы вырастет на 3–5%. Разработчики считают, что новая установка станет важным шагом в развитии технологий хранения энергии на сжатом воздухе.