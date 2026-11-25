Во Франции приняли обеспечительные меры в отношении активов Google на сумму 1,9 млрд евро. Поводом стал иск российской компании ООО «Гугл» к ирландскому подразделению корпорации Google Ireland Limited. Как рассказал ТАСС адвокат российской компании Уильям Жюлье, судебный пристав уже посетил офис Google France и передал уведомление о наложении ареста.

Это не означает, что Google уже лишилась доступа к деньгам на своих счетах. Речь идет о средствах, которые французское подразделение может быть должно ирландской компании по внутренним договорам. Теперь Google France не сможет свободно распоряжаться этими обязательствами в рамках установленной суммы. Пока это лишь предварительная мера, а не окончательное взыскание имущества.

Следующий шаг — обращение в суд, который должен решить, можно ли исполнить во Франции решение российского арбитража. Тот ранее обязал Google Ireland Limited вернуть российской компании более 160 млрд рублей, включая 101 млрд рублей необоснованного обогащения и 58,6 млрд рублей процентов. По словам адвоката, процедура признания решения и последующего взыскания может занять не менее года.

Спор возник из-за переводов денег из российского подразделения Google в Ирландию. По словам Жюлье, раньше российская компания перечисляла туда 80% прибыли, но после изменения договора в 2018 году должна была отдавать уже 97–98,5% выручки. Российский суд признал такие условия незаконными и обязал вернуть часть перечисленных средств. Это уже не первая подобная попытка добиться взыскания за рубежом: в декабре 2025 года во Франции приняли обеспечительные меры в отношении активов Google на €112 млн. Российская компания также пытается добиться исполнения судебных решений в других странах.