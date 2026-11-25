Минпромторг подал два иска к разработчику микроэлектроники «Миландр» на общую сумму 338,7 млн рублей из-за нарушения сроков выполнения работ по государственному контракту. Проект, начатый в 2015 году, фактически завершили только в сентябре 2026 года — почти на девять лет позже первоначального срока. При этом в 2019 году ведомство уже пыталось взыскать с компании неустойку за задержку, но тогда суд полностью отказал в удовлетворении требований.

Оба новых иска зарегистрированы в Арбитражном суде Москвы 23 ноября 2026 года. Минпромторг требует взыскать с АО «ПКК Миландр» 290 млн и 48,7 млн рублей. В компании считают требования необоснованными и намерены защищать свою позицию. Разработчик напоминает, что в предыдущем судебном разбирательстве ему удалось доказать отсутствие своей вины в задержке, и рассчитывает на аналогичное решение. Минпромторг комментировать претензии отказался.

Государственный контракт на 300 млн рублей был заключён в 2015 году в рамках ОКР по разработке комплекта микросхем интерфейса Gigabit Ethernet. «Миландр» должен был создать 16-портовый коммутатор — функциональный аналог решений американской Marvell, партнёр компании «НТЦ Модуль» отвечал за микросхемы физического уровня PHY. Работы планировалось завершить к концу 2017 года, однако к ноябрю 2019 года они всё ещё не были сданы. Тогда министерство начислило неустойку в размере 37,6 млн рублей и обратилось в суд. В декабре того же года Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований, учитывая специфику опытно-конструкторских работ, чрезмерно высокие технические требования, ограничения на использование иностранных комплектующих и задержки со стороны партнёра.

Претензии к «Миландру» — не единичный случай: Минпромторг активно предъявляет неустойки российским разработчикам микроэлектроники за срыв сроков ОКР. В начале 2026 года «ОКБ Планета» получило три уведомления о штрафах на 80 млн рублей, АО «СКТБ ЭС» предъявили неустойку в 274 млн рублей за шестилетнюю задержку разработки микросхемы, а НИАИ «Источник» — на 181 млн рублей. Производители объясняют задержки сложностью разработок, санкционными ограничениями и проблемами с комплектующими. При этом суды нередко встают на сторону исполнителей, если те доказывают, что срыв сроков произошёл не по их вине.