Более чем за месяц до официального релиза

В Сеть попало видео с макетами всех четырех смартфонов серии Samsung Galaxy S27. Их показал известный производитель чехлов Thinborne.

Судя по макетам, Galaxy S27 и S27+ сохранят привычный дизайн предшественников. А вот старшие модели — S27 Pro и S27 Ultra — получат большой блок основной камеры практически во всю ширину корпуса. В целом, видео Thinborne подтверждает дизайн будущих флагманов Samsung, засвеченный на ранее опубликованных в Сети рендерах.

При этом Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra будут отличаться не только размерами и характеристиками. Главная особенность Ultra — встроенный отсек для стилуса S Pen. Это подтверждает и макет чехла Thinborne: в нем предусмотрено специальное отверстие для стилуса. У Galaxy S27 Pro, по предварительным данным, стилуса не будет.

Релиз линейки Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года.