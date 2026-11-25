Показатель сложности умножения квадратных матриц равен \(9/4\), а не может стремиться к 2, как предполагала гипотеза

OpenAI опубликовала математическую работу, в которой утверждает, что показатель сложности умножения квадратных матриц равен ровно 9/4, или 2,25. Если доказательство выдержит независимую проверку, то это закроет одну из главных задач теории алгоритмов: гипотеза о возможности умножать матрицы почти за квадратичное время окажется неверной. Препринт появился в открытом репозитории компании.

Обычный алгоритм умножения двух матриц размером n × n требует порядка n³ арифметических операций. В 1969 году Вольфганг Штрассен показал, что вычисления можно организовать эффективнее: его алгоритм снизил показатель степени примерно до 2,81. Последующие десятилетия принесли новые улучшения, и к 2024 году лучшая известная верхняя оценка опустилась до 2,371055. При этом нижняя граница оставалась равной 2 — столько операций по порядку величины необходимо хотя бы для формирования n² элементов результата. Математики не исключали, что показатель сложности можно приблизить к 2 сколь угодно близко.

В новой работе OpenAI утверждает, что это невозможно.

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Авторы доказывают нижнюю границу: для умножения двух матриц n × n любая формальная арифметическая схема должна содержать не менее ⌈n^(9/4)/2⌉ операций умножения или деления. При этом сложения и вычитания в оценке фактически считаются бесплатными. Результат относится к вычислениям над любым полем — в том числе над действительными и комплексными числами. Он дополняет ранее полученную верхнюю оценку 9/4: вместе две границы дают точное значение показателя сложности ω = 2,25.

Доказательство построено через противоречие. Авторы рассматривают другую вычислительную задачу — проверку того, что элементы каждого из нескольких независимых списков не повторяются. Они показывают, что если бы матрицы можно было умножать с показателем ниже 2,25, это позволило бы слишком сильно сжать вычислительные сети, используемые для решения задачи со списками. Полученная оценка противоречила бы известной нижней границе сложности такой проверки. Тем самым предположение о более быстром умножении матриц приводит к математически невозможному результату.

Рукопись подготовлена неназванной внутренней моделью OpenAI. Компания опубликовала для неё формализацию на языке Lean — системе, позволяющей проверять математические доказательства. Однако формализация охватывает более узкий вариант утверждения: схемы без операций деления, вычисляющие формальные полиномиальные тождества. Полная постановка статьи допускает деление на ненулевые рациональные функции. На момент публикации независимая экспертная проверка нового доказательства нижней границы не объявлена. Сама OpenAI предупреждает, что её математические рукописи следует рассматривать как исследовательские материалы, которые ещё нуждаются в проверке.

Практическая скорость вычислений от этого результата не изменится: новая работа не предлагает более быстрый алгоритм или ускорение графических процессоров. Её значение — в теории вычислительной сложности. Если доказательство подтвердится, то математики впервые получат точное значение асимптотического показателя сложности умножения квадратных матриц и установят, что приблизиться к квадратичной границе невозможно.