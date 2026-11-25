Расширение Adobe Acrobat для Chrome по-тихому «убивает» SSD — оно записывает по 300 ГБ данных за три дня

Пользователь обнаружил в Windows 11 высокую активность записи на накопитель со стороны браузера Chrome, даже когда компьютер практически не использовался. В ходе расследования выяснилось, что причина — в официальном расширении Adobe Acrobat для браузера, которым, согласно данным Chrome Web Store, пользуются более 350 млн человек. В течение примерно трех дней браузер, по подсчетам пользователя, записал свыше 300 ГБ.

В ходе расследования пользователь обнаружил подозрительную активность связанного с Adobe сервисного воркера (Service Worker). Тот постоянно загружал и заменял примерно 1 ГБ кэшированных данных, продолжая работать даже ночью, когда окна Chrome были закрыты. Service Worker — это механизм браузера, позволяющий веб-приложениям выполнять фоновые задачи независимо от открытых страниц, в том числе управлять кэшем и уведомлениями.

После удаления расширения Adobe Acrobat, отключения соответствующего Service Worker, очистки данных сайта и перезапуска Chrome пользователь сообщил о существенном снижении фоновой активности. Если до устранения проблемы за пять минут фиксировалось около 730 МБ записей, то после вмешательства показатель снизился до 135 МБ — более чем на 81%.

Это не первый случай претензий к расширению Adobe Acrobat. Еще в мае 2026 года на официальном форуме Adobe сообщалось о проблеме, при которой расширение якобы постоянно создавало лог-файлы размером по 4 МБ, постепенно заполняя накопители на компьютерах в корпоративной среде. Удаление расширения устраняло проблему.