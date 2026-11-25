Федеральная комиссия по связи США (FCC) разрешила SpaceX развернуть на орбите группировку численностью до 1 млн спутников, которые будут работать как дата-центры для искусственного интеллекта. Проект получил название Starmind. Компания Илона Маска рассчитывает перенести часть вычислений в космос, где спутники будут получать почти непрерывную солнечную энергию, а результаты обработки данных передавать на Землю.

Нынешнее решение FCC — первое разрешение в США на создание полноценной орбитальной группировки такого типа.

SpaceX подала заявку в январе 2026 года. Согласно документам компании, спутники планируется размещать на высотах от 500 до 2000 км. Для обмена данными между аппаратами предполагается использовать высокоскоростные оптические каналы — лазерную связь. Они смогут соединяться не только друг с другом, но и со спутниками Starlink, через которые данные будут передаваться на Землю. FCC также одобрила использование дополнительных радиочастот для резервной связи, телеметрии и управления аппаратами.

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SpaceX объясняет проект растущим спросом на вычислительные мощности для ИИ. Наземные дата-центры требуют огромного количества электроэнергии и систем охлаждения. По замыслу компании, орбитальные вычислительные модули смогут получать солнечную энергию практически непрерывно и отводить тепло непосредственно в космос. SpaceX утверждает, что это позволит снизить эксплуатационные затраты и уменьшить воздействие дата-центров на окружающую среду. Пока это заявленные преимущества проекта, а не подтверждённые результаты работы действующей системы.

Разрешение не означает, что SpaceX уже располагает готовыми спутниками или обязана вывести на орбиту весь миллион аппаратов. По условиям FCC, компания должна начать развёртывание не позднее ноября 2033 года, разместить 100 000 спутников к ноябрю 2035-го и не менее половины разрешённого количества — к ноябрю 2038-го. Реализация проекта во многом зависит от снижения стоимости запусков и возможностей Starship — разрабатываемой SpaceX многоразовой сверхтяжёлой ракеты.

Масштаб заявки вызвал возражения конкурентов. Спутниковое подразделение Amazon Leo и другие участники рынка указывали, что развернуть такую группировку будет крайне сложно и на это могут уйти столетия. Против проекта также выступали представители астрономического сообщества: миллион дополнительных спутников на орбите Земли может серьёзно осложнить наблюдения за небом. Сейчас на орбите находятся около 17 000 спутников, из которых более 11 000 принадлежат SpaceX и входят в сеть Starlink.

При этом SpaceX уже добивалась разрешения на гораздо большее количество спутников, чем фактически вывела на орбиту: перед созданием Starlink компания запрашивала разрешение на 42 000 аппаратов, тогда как сейчас в группировке находится немногим более 11 000. Одобрение FCC задаёт максимально допустимый масштаб будущей системы, но не гарантирует, что миллион спутников действительно будут построены и запущены.