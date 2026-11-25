Хуанг вернулся в Nvidia — и вот новый удар по геймерам: Nvidia может снизить поставки игровых видеокарт GeForce на 20-30% ⁠ 4

По данным Board Channels Forums, Nvidia планирует сократить поставки видеокарт для потребительского и игрового сегментов на 20–30% в четвертом квартале. Как утверждается, компания уже уведомила об этом своих партнеров — производителей видеокарт. Ограничения затронут период с ноября по январь.

Если Nvidia действительно сократит отгрузки на четверть или даже треть, это может усилить дефицит видеокарт и подтолкнуть розничные цены вверх. В первую очередь пострадают покупатели недорогих моделей, которые и без того становятся все менее доступными.

Board Channels Forums представлен работниками компаний, выпускающих видеокарты, и работниками системных интеграторов и фирм, производящих готовые устройства по контракту. Ранее утечки участников форума о рынке видеокарт неоднократно подтверждались.