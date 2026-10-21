Сети 5G работают уже в 36 городах России

До конца года таких городов должно быть 50

Связь 5G доступна в 36 городах России. Об этом сообщил заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко на форуме «Спектр-2026». Первые сети 5G запустили в сентябре в 16 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Самару, Волгоград и Челябинск. Ранее министерство заявляло о планах расширить географию покрытия ещё на 50 городов до конца текущего года.

На первом этапе российские операторы развивают 5G с использованием уже выделенных им частот LTE. По оценке Минцифры, это позволит увеличить пропускную способность сетей на 20–25% в ближайшие годы. Кроме того, операторы получили новые полосы частот в диапазоне 4,63–4,99 ГГц — в равном объёме и на бесплатной основе.

Для запуска сетей подготовили решение, согласованное с участниками отрасли и регуляторами в сфере безопасности. Как пояснил Угнивенко, на первом этапе 5G будет работать на уже установленном оборудовании базовых станций. В дальнейшем его планируют поэтапно заменять отечественными решениями.

Ранее сообщалось, что в России установили почти 6 тысяч базовых станций 5G, а T2 договорился с Samsung о работе 5G на российских смартфонах Samsung Galaxy.