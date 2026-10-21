Самый большой Boeing 737 MAX наконец-то сертифицирован: Boeing уже получил 1555 заказов на 737 MAX 10

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сертифицировало Boeing 737 MAX 10 — самую вместительную модель семейства 737 MAX. Испытательная программа включала почти 1000 полётов и более 2000 часов в воздухе. Теперь Boeing рассчитывает начать поставки самолёта заказчикам в ближайшие месяцы.

В двухклассной компоновке лайнер рассчитан на 185–210 пассажиров, а его максимальная вместимость достигает 230 человек. Дальность полёта заявлена на уровне 5740 км. По данным Boeing, 737 MAX 10 обеспечивает самую низкую стоимость одного пассажирского места среди эксплуатируемых узкофюзеляжных самолётов.

Сертификации предшествовали многочисленные проверки безопасности, анализ конструкции и наземные испытания. По данным Boeing, программа включала около 1000 часов наземных тестов, подготовку десятков тысяч страниц документации и официальные проверки совместно с FAA. Кроме того, 737 MAX 10 стал первым коммерческим самолётом, сертифицированным в соответствии со всеми требованиями закона Aircraft Certification, Safety, and Accountability Act, принятого в США в 2020 году. Он ужесточил правила документирования оценки безопасности и проверки взаимодействия пилотов с бортовыми системами.

Одним из ключевых элементов модернизации стала усовершенствованная система контроля угла атаки — угла между крылом и набегающим воздушным потоком. Этот параметр помогает экипажу и бортовой электронике оценивать условия полёта и риск аэродинамического срыва. Boeing намерена внедрить обновлённую систему на всех самолётах семейства 737 MAX. По заявлению компании, она должна снизить нагрузку на пилотов.

Boeing уже получил 1555 заказов на 737 MAX 10 от более чем 30 заказчиков. Это свыше 30% невыполненных заказов на самолёты семейства. Компания также утверждает, что лайнер имеет преимущество по дальности в 365 морских миль (около 676 км) перед конкурирующими моделями без дополнительных топливных баков. В целом для семейства 737 MAX заявлено снижение расхода топлива и выбросов CO₂ на 20%, хотя компания не уточнила базу сравнения.