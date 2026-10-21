Энтузиаст купил GeForce RTX 3090 за $50 — что могло пойти не так?

Энтузиаст купил GeForce RTX 3090 за $50 — что могло пойти не так? ⁠ 2

Энтузиаст по ремонту видеокарт под ником Blighted Agent купил на Facebook* Marketplace GeForce RTX 3090 Founders Edition всего за $50. Продавец предупредил, что видеокарта, вероятно, лишилась графического процессора и микросхем памяти. Однако после разборки выяснилось, что внутри нет даже оригинальной печатной платы Nvidia. Покупатель изначально не рассчитывал восстановить RTX 3090. Он хотел использовать плату для собственного проекта по созданию модифицированной GeForce RTX 3080 с 20 ГБ видеопамяти.

После снятия системы охлаждения обнаружилась печатная плата Gigabyte Radeon R9 280 с 3 ГБ памяти. Её серьёзно повредили и обрезали по краям, чтобы подогнать под корпус GeForce RTX 3090 Founders Edition. Видеовыходы удалили режущими инструментами, а пять микросхем памяти отсутствовали.

По всей видимости, кто-то использовал старую плату AMD, чтобы создать внешнюю имитацию GeForce RTX 3090. В результате покупатель получил конструкцию из компонентов разных производителей и поколений, не имеющую отношения к настоящей RTX 3090.

Восстанавливать находку Blighted Agent не планирует. Он рассказал об этом случае, чтобы предостеречь других покупателей от подобных подделок на вторичном рынке. Энтузиаст рекомендует по возможности проверять видеокарты перед покупкой и использовать способы оплаты, предусматривающие защиту покупателя.