Для сравнения, с поддержкой LTE — более 1 млн

В России установили почти 6 тысяч базовых станций 5G ⁠ 3

Российские операторы связи установили в общей сложности почти 6 тыс. базовых станций пятого поколения мобильной связи. Об этом сообщил заместитель главы Роскомнадзора Олег Терляков на форуме «Спектр 2026».

Больше всего станций развернул Т2 Мобайл — 4093. На втором месте МТС (871 станцией), далее следуют «Вымпелком» (763 единицы) и «МегаФон» (259 единиц).

По словам Терлякова, общее количество радиоэлектронных средств в России за отчётный период выросло на 4% и превысило 1,6 млн единиц. Из них более 1 млн устройств поддерживают стандарт LTE, свыше 230 тыс. работают в сетях 3G, а более 372 тыс. — в сетях второго поколения 2G.

Напомним, вчера сообщалось о том, что смартфоны Samsung Galaxy обрели поддержку 5G в России — T2 договорился с Samsung.