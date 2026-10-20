Смартфоны Samsung Galaxy обрели поддержку 5G в России — T2 договорился с Samsung

Первой моделью с поддержкой 5G T2 стал Galaxy A27

Российский оператор Т2 договорился Samsung о внедрении 5G на смартфонх Galaxy. Первой моделью, получившей соответствующее обновление программного обеспечения, стала Galaxy A27. В дальнейшем оператор планирует обеспечить совместимость и с другими актуальными устройствами южнокорейского бренда.

Смартфоны Samsung Galaxy обрели поддержку 5G в России — T2 договорился с Samsung
Источник изображения: ИИ Gemini

После установки новой версии ПО смартфон автоматически получит поддержку 5G Т2. Владельцам устройств не потребуется менять аппарат или обращаться в салон связи. Воспользоваться новой возможностью смогут пользователи смартфонов Samsung в семи городах, где работает сеть пятого поколения оператора.

Техническую интеграцию выполнили команды двух компаний. По данным Т2, смартфонами Samsung пользуется значительная часть её абонентов, а линейка Galaxy A традиционно входит в число наиболее популярных среди клиентов оператора.

Одновременно оператор предложил покупателям новых смартфонов Samsung скидку от 4000 до 8000 рублей при сдаче старого устройства по программе трейд-ин. Акция действует в салонах Т2 в регионах присутствия. Размер скидки зависит от выбранной

Мобильные телефоныСети и серверыТ2SamsungИсточники:T2

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