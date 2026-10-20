AMD обещает наконец-то реализовать поддержку FSR 4 для API Vulkan

Компания AMD не только добавила поддержку FSR 4.1 старым GPU и iGPU, но также пообещала наконец-то реализовать поддержку FSR 4 в API Vulkan.

FSR 4 появился ещё весной прошлого года, но до сих пор ограничен поддержкой DirectX 12. В случае же Vulkan есть лишь поддержка FSR 3.1.

AMD пообещала реализовать поддержку вскоре, но не уточнила сроков. Впрочем, в случае добавленной сегодня поддержки FSR 4.1 для видеокарт Radeon RX 6000 компания даже опередила собственные сроки.

Vulkan широко используется в играх для Linux, а также в таких трансляционных слоях, как DXVK и VKD3D-Proton, так что поддержка FSR 4 в этой связи очень важна.