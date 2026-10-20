Консоли Xbox Series тоже получат поддержку FSR 4.1, которая уже есть у PlayStation 5

Вместе с тем, как поддержку FSR 4.1 получили видеокарты Radeon RX 6000 и многие iGPU, консоли Xbox Series получили обещание поддержки этого апскейлера.

AMD подтвердила, что FSR 4.1 выйдет для Xbox Series S и Series X, при этом актуальные консоли Sony уже используют эту версию апскейлера. Также FSR 4.1 станет доступен для портативной приставки ROG Xbox Ally.

Microsoft подтвердила, что её инженеры тесно сотрудничают с AMD для оптимизации FSR 4.1. При этом точной даты выхода обновления с поддержкой апскейлера пока нет.