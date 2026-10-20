Консоли Xbox Series тоже получат поддержку FSR 4.1, которая уже есть у PlayStation 5

Но даты выхода нет

Вместе с тем, как поддержку FSR 4.1 получили видеокарты Radeon RX 6000 и многие iGPU, консоли Xbox Series получили обещание поддержки этого апскейлера.

AMD подтвердила, что FSR 4.1 выйдет для Xbox Series S и Series X, при этом актуальные консоли Sony уже используют эту версию апскейлера. Также FSR 4.1 станет доступен для портативной приставки ROG Xbox Ally.

Консоли Xbox Series тоже получат поддержку FSR 4.1, которая уже есть у PlayStation 5
Источник изображения: Videocardz

Microsoft подтвердила, что её инженеры тесно сотрудничают с AMD для оптимизации FSR 4.1. При этом точной даты выхода обновления с поддержкой апскейлера пока нет.

Консоли и игрыMicrosoftAMDxboxPlayStationXboxИсточники:Videocardz

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