Motorola анонсировала новый смартфон, пока не раскрыв его название и технические характеристики.

На официальных изображениях устройство показано в темно-зеленом цвете. На задней панели расположен квадратный блок камер.

Основная камера, по данным ithome, будет построена на 50-мегапиксельном сенсоре Sony LYTIA. Ожидается поддержка оптической стабилизации изображения и технологии Ultra HDR. Предположительно, смартфон получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, изготовленную по 4-нанометровому техпроцессу, 6 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 16.

Новинку Motorola предложат в четырех цветах: розовом, темно-зеленом, светло-зеленом и голубом.