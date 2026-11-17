Но цены сильно выше, чем в США и Европе

Новый BMW X5 начали продавать в России раньше, чем в Германии — дилеры предлагают даже несколько вариантов

Новый BMW X5 появился в свободной продаже у российских дилеров раньше, чем в большинстве европейских стран, включая Германию. Там официальные продажи кроссовера стартуют только 28 ноября. Раньше России новинка стала доступна лишь в США — на американском рынке автомобиль продаётся с конца октября.

Российские дилеры уже выставили автомобили на продажу. Например, «BMW Автопорт» оценил версию с 3,0-литровым дизельным мотором мощностью 313 л. с. в 19,29 млн рублей. «Аксель-Моторс BMW» предлагает вариант с 3,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 400 л. с. за 19,3 млн рублей.

Для сравнения, в США цены на новый X5 начинаются от 78 800 долларов — это примерно 6,5 млн рублей. В Европе предзаказы принимают по цене от 95 750 евро — примерно 8,7 млн рублей. Так что в России кроссовер существенно дороже.

Новый BMW X5 совершенно не похож на предшественника — он выполнен в стилистике Neue Klasse. Интерьер тоже сильно изменился. Так, в салоне появился большой экран BMW Panoramic Vision, который выводит информацию по всей длине нижней части лобового стекла.

Несмотря на прекращение официальных поставок BMW в Россию в 2022 году, автомобили марки продолжают поступать по каналам параллельного импорта. По данным Autonews.ru, за первое полугодие 2026 года в стране зарегистрировали 7551 новый BMW — на 43% больше, чем за тот же период прошлого года.