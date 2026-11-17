Представлена посудомоечная машина Xiaomi, которая сама открывает дверцу для сушки ⁠ 3

Компания Xiaomi объявила о скором начале продаж встраиваемой посудомоечной машины Mijia Smart, рассчитанной на 13 комплектов посуды. Устройство поступит в продажу в Китае 23 ноября в 10:00 по местному времени. Стоимость новинки составит 2599 юаней (около 365 долларов).

Источник изображения: ithome // Xiaomi

Модель ориентирована на семью из трех человек и оснащена внутренней камерой объемом 104 л. Производитель заявляет индекс эффективности очистки 1,19 и поддержку высокотемпературной мойки при 75 °C, обеспечивающей уничтожение 99,99% бактерий. Посудомоечная машина также соответствует первому уровню нового национального стандарта энергоэффективности и водопотребления.

Внутренняя конструкция позволяет одновременно размещать две кастрюли, а специальная подставка предназначена для безопасной мойки винных бокалов и другой хрупкой стеклянной посуды. Индекс эффективности сушки составляет 1,21. После завершения программы устройство автоматически приоткрывает дверцу, обеспечивая циркуляцию воздуха и удаление влаги.

Кроме того, поддерживается платформа Xiaomi Surge Smart Connect, благодаря которой управлять посудомоечной машиной можно удаленно через приложение Mi Home.