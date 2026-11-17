42 контейнера с литиевыми аккумуляторами. На Сицилии строят «пауэрбанк» на 262,5 МВт·ч для энергоснабжения 21 тысячи домов

Немецкая энергетическая компания RWE начала строительство крупной системы накопления электроэнергии на Сицилии. Установка мощностью 62,5 МВт и ёмкостью 262,5 МВт·ч появится в городе Рагуза и станет первым проектом такого типа компании в Италии.

Система будет состоять из 42 контейнеров с литий-ионными аккумуляторами. Она сможет отдавать максимальную мощность в течение четырёх часов — этого, по оценке RWE, достаточно, чтобы покрыть вечерний пик потребления примерно 21 тысячи итальянских домохозяйств. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2027 года.

Главная задача накопителя — сглаживать разницу между производством и потреблением электроэнергии. Когда солнечные и ветровые электростанции вырабатывают больше энергии, чем требуется, излишки можно будет сохранять в аккумуляторах. В часы повышенного спроса система станет отдавать накопленную электроэнергию в сеть.

Помимо хранения энергии, установка сможет предоставлять услуги по стабилизации энергосистемы, включая быстрое резервирование мощности и так называемые сетевые услуги формирования параметров сети. Для подключения объекта RWE построит необходимую инфраструктуру, в том числе высоковольтный трансформатор, связывающий накопитель с сетью напряжением 150 кВ.

Проект в Рагузе станет частью более масштабной программы RWE по развитию систем хранения энергии. Сейчас компания эксплуатирует аккумуляторные установки общей мощностью около 1,7 ГВт по всему миру, ещё 3 ГВт находятся в стадии строительства.