Оператор МТС объявил о старте продаж планшета Huawei MatePad Pro 12" на российском рынке. Устройство оснащено 12-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3K, поддерживает инструменты на базе ИИ и предназначено для работы с документами, учебы и создания цифрового контента. Планшет доступен в салонах и интернет-магазине оператора.

Новинка выпускается в голубом и космическом сером цветах. Версия с экраном PaperMatte имеет цельнометаллический корпус толщиной 4,7 мм и весит 454 г. По данным Huawei, благодаря конструкции Cloud Falcon его устойчивость к изгибу выросла на 50% относительно предыдущей модели.

Экран поддерживает частоту обновления до 144 Гц, пиковую яркость 1600 нит и цветовой охват P3. Технология PaperMatte снижает отражения, а эффективность защиты от бликов увеличена на 30%.

Для работы с информацией предусмотрены приложение «Блокнот» с ИИ-инструментами и компьютерная версия WPS Office. Они позволяют распознавать речь, редактировать документы и извлекать данные из PDF. Для рисования доступно приложение GoPaint. Планшет также поддерживает стилус M-Pencil Pro и клавиатуру Glide Keyboard.

Аудиосистема включает четыре динамика и отдельный низкочастотный модуль. Аккумулятор емкостью 10 400 мА·ч обеспечивает до 14,7 часа воспроизведения видео. Предусмотрена и обратная зарядка мощностью до 40 Вт.

Стоимость в МТС с учетом скидок составляет: