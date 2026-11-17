Live Photos в разрешении 4K на всех фокусных расстояниях и 3,5-кратный оптический зум

Oppo представила смартфон Reno 17 Pro. Новинка предложена в Китае в трех конфигурациях: 8/256 ГБ — $630 (с государственной субсидией — $555), 12/256 ГБ — $690 ($615) и 12/512 ГБ — $750 ($675).

Смартфон оснащён 6,32-дюймовым экраном OLED с разрешением 1,5K. В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek Dimensity 8550. Боковая рамка — металлическая, есть оптический сканер отпечатков пальцев и защита IP69K. На выбор доступны несколько цветовых вариантов.

Основная камера представлена тремя модулями: в главном используется 200-мегапиксельный сенсор, в модуле со сверхширокоугольным объективом — 50-мегапиксельный, в перископном модуле с 3,5-кратным оптическим зумом — тоже 50-мегапиксельный. Разрешение фронтальной камеры — 50 Мп. Oppo делает акцент на съёмке Live Photos в разрешении 4K на всех фокусных расстояниях, продолжительность таких снимков увеличена с трёх до шести секунд. Также предусмотрены движок Natural Color для обработки цветов, алгоритм Natural Tone 3.0 для более естественной передачи оттенков кожи и функция Live Color Palette для настройки цветовой гаммы фотографий.

Емкость аккумулятора составила 7200 мА·ч, поддерживается проводная зарядка мощностью 80 Вт.