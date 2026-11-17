Tesla будет работать, пока хозяин отдыхает: пилотная программа стартует уже в декабре 2026 ⁠ 6

Tesla планирует привлечь частных владельцев Model Y к своей сети беспилотных такси Robotaxi в Остине (штат Техас).

Как сообщил Илон Маск, если всё пойдет по плану, компания может начать первые испытания такой схемы уже в следующем месяце.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Предполагается, что отдельные владельцы Model Y смогут подключать свои автомобили к платформе Robotaxi, превращая личные машины в часть коммерческого автопарка Tesla. Таким образом, компания рассчитывает расширить количество доступных автомобилей.

Tesla не раскрыла условия подключения автомобилей, требования к владельцам и порядок распределения доходов от поездок. Также неизвестно, какие версии Model Y получат такую возможность и потребуется ли дополнительное оборудование.