За 3 дня до релиза игроки оформили почти 15 млн заказов на PlayStation и Xbox

Её ждали 13 лет: GTA VI принесла создателям почти $1,5 млрд еще до выхода игры ⁠ 1

Пользователи игровых консолей по всему миру оформили почти 15 млн предзаказов Grand Theft Auto VI. По оценке аналитической компании Sensor Tower, за 3 дня до выхода игры их общая стоимость предзаказов достигла $1,45 млрд. При этом официальную статистику продаж Rockstar Games пока не публиковала.

Наибольший вклад внесли владельцы консолей PlayStation: они приобрели более 11 млн копий игры на сумму около $1,08 млрд. Пользователи Xbox оформили примерно 3,8 млн предзаказов, потратив на них свыше $360 млн. Таким образом, основная часть ожидаемых продаж GTA VI приходится на платформу Sony.

Релиз Grand Theft Auto VI состоится 19 ноября 2026 года. Игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. GTA — одна из наиболее успешных игровых франшиз в истории индустрии, известная открытым миром, высокой степенью свободы действий и сатирическим изображением современного общества.