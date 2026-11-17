Управление по вопросам СМИ и связи Ирака приняло решение заблокировать Telegram на территории страны. Основанием стало распоряжение премьер-министра и несоблюдение оператором мессенджера действующих законодательных и нормативных требований. Об этом сообщило Иракское информационное агентство INA. Регулятор заявил, что администрация платформы не приняла необходимых мер для устранения незаконного контента, размещаемого пользователями, и не выполнила требования местного законодательства.

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В ведомстве пояснили, что блокировка направлена на предотвращение использования социальных платформ для распространения экстремистских материалов, разжигания розни, подстрекательства к насилию и ненависти. Кроме того, регулятор указал на использование мессенджера для совершения киберпреступлений и действий, представляющих угрозу национальной безопасности. При этом компании предоставили 30 дней для урегулирования правовых вопросов и приведения своей деятельности в соответствие с требованиями Ирака.

Регулятор подчеркнул, что целью ограничений является не только устранение нарушений, но и обеспечение проверки публикуемого в Telegram контента, связанного с Ираком. От компании требуют принять меры против незаконных материалов и наладить взаимодействие с государственными органами в рамках действующего законодательства. Ведомство также предупредило, что соблюдение национальных законов и нормативных обязательств является обязательным условием для продолжения работы цифровых платформ в стране.

Ранее мессенджер заблокировали в Иордании.