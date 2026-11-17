Nvidia не собирается возвращать Хуанга на пост гендиректора, хотя петицию подписали уже 190 000 человек ⁠ 1

Совет директоров Nvidia не рассматривает возможность возвращения Дженсена Хуанга на должность генерального директора. Об этом CNBC сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, сейчас руководство компании сосредоточено на расследовании, связанном с вопросами национальной безопасности и Хуангом, а никаких обсуждений его возвращения не ведётся.

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На прошлой неделе Хуанг покинул пост главы Nvidia на фоне усиливающегося давления после признания в романтической связи вне брака и появления сообщений о других отношениях с сотрудницами компании. Эта ситуация привлекла внимание к руководству одного из крупнейших производителей чипов в мире и вызвала обсуждение дальнейшей судьбы компании.

При этом вокруг возможного возвращения Хуанга сформировалась группа сторонников: петицию с соответствующим требованием подписали 190 000 человек.