Nvidia не собирается возвращать Хуанга на пост гендиректора, хотя петицию подписали уже 190 000 человек
Никаких обсуждений его возвращения не ведётся
Совет директоров Nvidia не рассматривает возможность возвращения Дженсена Хуанга на должность генерального директора. Об этом CNBC сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, сейчас руководство компании сосредоточено на расследовании, связанном с вопросами национальной безопасности и Хуангом, а никаких обсуждений его возвращения не ведётся.
На прошлой неделе Хуанг покинул пост главы Nvidia на фоне усиливающегося давления после признания в романтической связи вне брака и появления сообщений о других отношениях с сотрудницами компании. Эта ситуация привлекла внимание к руководству одного из крупнейших производителей чипов в мире и вызвала обсуждение дальнейшей судьбы компании.
При этом вокруг возможного возвращения Хуанга сформировалась группа сторонников: петицию с соответствующим требованием подписали 190 000 человек.